|Песков прокомментировал сообщения об авторстве диссертации Путина
|06.03.2018 14:53
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В интервью «Радио Свобода» Ольга Литвиненко рассказала, что Путин помог ее отцу стать ректором в 1994 году. После этого, по ее словам, Владимир Литвиненко сам написал для Путина диссертацию по экономике.
Кремль опроверг заявления о том, что президент Владимир Путин якобы не сам написал кандидатскую диссертацию. «Здесь нечего комментировать, это не так», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информирует svodka.net.
Так он ответил на утверждения Ольги Литвиненко — дочери ректора Горного университета Санкт-Петербурга Владимира Литвиненко, который возглавлял ученый совет, где Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию.
«Если вы внимательно посмотрите, то ее заявления не носят утвердительного характера и изобилуют сослагательными наклонениями», — заметил Песков.
В интервью «Радио Свобода» Ольга Литвиненко рассказала, что
Путин помог ее отцу стать ректором в 1994 году. После этого, по ее
словам, Владимир Литвиненко сам написал для Путина диссертацию по
экономике.
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Диссертация Путина называется «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Ранее исследователи утверждали, что некоторые ее части скопированы из других работ.