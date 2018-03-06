После продажи рудника "Сухая Балка" и Днепровского металлургического завода (ДМЗ) Evraz сохранил один украинский актив - транспортную компанию ООО "ЕвразТранс Украина" (Днепр).

Как сообщил вице-президент группы "Евраз", руководитель дивизиона "Украина" Денис Новоженов на пресс-конференции в Днепре во вторник, "Евраз" не владеет акциями Южного ГОКа (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

"Евраз" на ЮГОКе не присутствует, а намерения акционеров не комментирую", - сказал Д.Новоженов.

По его словам, "У "Евраз-Украина" остался один актив - "ЕвразТранс Украина", которая занимается перевозками, в том числе до настоящего времени обеспечивает "Сухую Балку". "Хорошая компания, и с ней мы остаемся в Украине", - сказал Д.Новоженов.

Как сообщалось, в число активов группы ранее входило ООО "Торговый дом "Евраз Украина" (Днепр), которое осуществляет деятельность по реализации железной руды, угольного концентрата и кокса, ООО "ЕвразТранс Украина" (Днепр), осуществляет деятельность по предоставления услуг организации перевозки грузов, ООО "Евраз Украина" (Днепр), которое осуществляет деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управлению субъектам ведения хозяйства группы "Евраз"