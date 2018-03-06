Министерство здравоохранения снова отстранило от должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову. Ее обязанности будет исполнять первый проректор Ярослав Цехмистр.

Екатерина Амосова отстранена до 23 марта. До этого времени в университете будет работать комиссия МОЗ. Должна выяснить причины, почему в вузе не был вовремя проведен лицензионный экзамен «Крок» для стоматологов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Еще 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензированного экзамена. В течение более чем недели работы комиссии, власть НМУ действительно блокировала ее работу и не давала необходимые документы, не допускала членов комиссии в ректорский корпус. Только на 9-й день Екатерина Амосова появилась на заседании и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзаменов. Поэтому было принято решение продолжить работу комиссии «, — говорится в сообщении.

От должности Екатерину Амосову отстраняют во второй раз. Ранее такое решение МЗ приняло 20 февраля. Однако ректор обратилась в админсуд Киева. 1 марта он восстановил ее в должности.

В то же время программе ТСН.Тиждень студенты рассказали о коррупции в НМУ. В частности о том, сколько стоит сдача экзамена.

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