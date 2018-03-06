Если в начале 21 века хотели преодолеть бедность, то сегодня мечтаем лишь о том, чтобы её только снизить. Оно, может быть, и верно, потому что оружие — вот наш главный приоритет.

Трудно говорить об экономике после такого Послания. Потому что письмо, прежде только, не об экономике, это было «ядерное» письмо. Но заставим себя, надо, информирует svodka.net.

Как признал Президент, Россия давно уже находится в гонке вооружений. Ну, так это же и есть главный ответ на вопрос, почему в 2014-2015-2016-2017 годах реальные располагаемые денежные доходы населения упали суммарно примерно на 11%. Начали 2018-й год мы тоже с падения этого важного показателя (почти на 7%), вот только Росстат умудрился все вывести в 0% путем статистических ухищрений (не учли разовую денежную выплату пенсионерам в 5000 рублей в январе 2017 года).

Если кто-то скажет, что это кризис и санкции виноваты, то давайте не будем забывать, что в 2017 году был зафиксирован рост ВВП на 1,5% по сравнению с 2016 годом, а доходы людей все равно падали. Что это за экономический рост, при котором люди живут все хуже и хуже?

Теперь об экономических задачах Послания. Остановлюсь только на одной, но зато, по-моему, самой амбициозной: к середине следующего десятилетия мы должны увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза, то есть на 50%. Значит, среднегодовые темпы роста ВВП должны составить за предстоящие 8 лет 5,2%, потому что численность населения вряд ли сильно изменится за это время.

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Кто-нибудь верит в это? Напомню, что по официальному прогнозу Минэкономразвития рост ВВП в 2018 году должен составить 2,1%, в 2019 году — 2,2%, в 2020 году — 2,2%. Эти-то цифры также являются малореалистичными.

Понимаю, что если считать ВВП в долларах США по паритету покупательной способности, то картина может быть и несколько лучшей за счет изменения курсов валют, но, в любом случае, нереалистичность поставленной задачи представляется слишком очевидной.

Справочно: по оценке МВФ, ВВП на душу населения в России (по ППС) по итогам 2017 года составил 27899,5 долларов США. Рост этого показателя в 1,5 раза вывел бы Россию в число наиболее развитых стран мира. Кто-нибудь верит, что уже к 2025 году уровень жизни в России достигнет таких высот? — Нет, такого, конечно же, к сожалению, не будет.

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Задача увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, можно не сомневаться, пополнит уже довольно многочисленный перечень недостигнутых целей и нерешенных задач, которые ставились в нашей стране в 2000-е годы. Кстати, прозвучавшая задача вдвое снизить уровень бедности за 6 лет заставила вспомнить следующий факт: задача преодоления бедности была поставлена в президентском Послании еще в далеком 2003 году, то есть 15 (!) лет назад. И вот спустя 15 лет, теперь уже в Послании 2018 года, мы вновь слышим о том, что нам надо бы снизить уровень бедности… Кстати, различие в постановке задач заметили? — Если в начале 21 века хотели преодолеть бедность, то сегодня мечтаем лишь о том, чтобы её только снизить. Оно, может быть, и верно, потому что оружие — вот наш главный приоритет.

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