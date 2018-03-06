|Порошенко сожалеет о ДТП с полицейским авто, сопровождвшим его кортеж – Цеголко
|06.03.2018 15:01
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https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/1471830099593181
Около 11.45 6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева произошло ДТП – полицейская машина из сопровождения кортежа Порошенко сбила пожилого мужчину. Автомобиль – участник ДТП остался на месте происшествия, при этом кортеж президента продолжил движение. Как утверждают свидетели, на месте аварии работал регулировщик. При этом пожилой мужчина бежал с пакетом из магазина на запрещающий сигнал.
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