Порошенко: санкции против РФ работают, как бы ни отрицала этого российская пропаганда

Вопреки утверждениям российской пропаганды, что введенные против РФ санкции не оказывают негативного влияния на страну, они тем не менее работают и являются очень эффективным механизмом, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times.

"На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции (против России - ред.), которые являются очень эффективным механизмом, чтобы побудить (президента РФ Владимира – ИФ) Путина сидеть за столом для переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", - приводит часть интервью П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

Президент Украины также отметил, что является оптимистом.

"Нельзя быть Президентом страны в условиях войны, и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года", - сказал он.

Кроме этого, информируют в пресс-службе главы государства, П.Порошенко ответил на вопрос о возможных сценариях дальнейшего развития событий и поведении В.Путина после президентских выборов в России 18 марта этого года.

"Мы здесь не агрессоры. Агрессор - Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска", - сказал президент Украины.