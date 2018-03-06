Мужчина, которого 6 марта в Киеве сбил автомобиль полиции из кортежа президента Петра Порошенко, госпитализирован.

Об этом «Обозревателю» сообщили медработники одной из больниц.

Пострадавшего зовут Василий М., ему 87 лет. В результате ДТП пенсионер получил перелом костей левой голени, а также ушиб затылка и сотрясение головного мозга.

ДТП произошло 6 марта в центре Киева на углу улиц Институтской и Шелковичной.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой» оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в клиническую больницу №17.

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