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В Сети появилось видео момента, как кортеж Порошенко сбил на переходе пожилого мужчину (фото, видео)
06.03.2018 15:07
В Сети появилось видео момента, как кортеж Порошенко сбил на переходе пожилого мужчину (фото, видео) В сети появились фото и видео с места аварии с кортежем президента Петра Порошенко.

Мужчина, которого 6 марта в Киеве сбил автомобиль полиции из кортежа президента Петра Порошенко, госпитализирован.

Об этом «Обозревателю» сообщили медработники одной из больниц.

Пострадавшего зовут Василий М., ему 87 лет. В результате ДТП пенсионер получил перелом костей левой голени, а также ушиб затылка и сотрясение головного мозга.

ДТП произошло 6 марта в центре Киева на углу улиц Институтской и Шелковичной.

Прибывшие на место происшествия врачи «скорой» оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в клиническую больницу №17.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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