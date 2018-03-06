|
"Все, п...здец". Telegram-канал Mash опубликовал расшифровку переговоров экипажа Ан-148 перед крушением в Подмосковье
|
06.03.2018 15:09
|
Самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился в
Подмосковье 11 февраля 2018 года. Согласно расшифровке переговоров
экипажа, опубликованной Telegram-каналом Mash, причиной катастрофы
стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Самолет Ан-148
разбился в Подмосковье 11 февраля Фото: ЕРА Судя по расшифровке,
причиной авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека, стала ошибка
второго пилота и обледенение датчиков скорости, отмечает
Mash.Командир воздушного судна указан в расшифровке как КВС, второй
пилот – ВП.КВС: Вверх! Вот.ВП: Сейчас-сейчас.КВС: А ты
вниз…ВП: Вообще фигня какая-то!КВС: Не, ну я так понял, ты хотел
это... А ты, наоборот, вниз.ВП: Потом разговаривать будем. Так,
контролируем все!КВС: Все, все хорошо.ВП: Все, скорость
нормализовалась.Сигнализация: Скорость сравнить, скорость
сравнить.ВП: Оп-оп-оп! 390!КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем
вниз?! Куда?!Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.ВП:
Да потому что, что хорош п…здеть, 200 скорость, бл…дь! КВС: Высота!
Высота! Высота!Сигнализация: Terrain ahead! Pull up! Terrain
ahead!КВС: Вверх!Сигнализация: Terrain ahead! Pull up! Terrain
ahead!КВС: Все, п...здец.Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских
авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов
радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово
11 февраля. Обломки воздушного судна были найдены в Раменском
районе Подмосковья. Погибли все, кто находился на
борту, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На
месте крушения нашли 1489 фрагментов тел.В Следственном
комитете России заявили, что проверят все возможные версии
авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор,
техническое состояние самолета и "другие возможные варианты
развития событий". По данным "Коммерсанта", версия теракта между
основных не рассматривается, хотя и не отвергается
окончательно.Специалисты Межгосударственного авиационного комитета
сообщили, что модули воздушных параметров потерпевшего крушение
самолета показывали неверные данные из-за обледенения.Записи
"черного ящика" показали, что пилоты Ан-148 ругались, пока
самолет не врезался в землю.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира