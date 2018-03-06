Самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился в Подмосковье 11 февраля 2018 года. Согласно расшифровке переговоров экипажа, опубликованной Telegram-каналом Mash, причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля Фото: ЕРА Судя по расшифровке, причиной авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости, отмечает Mash.Командир воздушного судна указан в расшифровке как КВС, второй пилот – ВП.КВС: Вверх! Вот.ВП: Сейчас-сейчас.КВС: А ты вниз…ВП: Вообще фигня какая-то!КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!КВС: Все, все хорошо.ВП: Все, скорость нормализовалась.Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.ВП: Оп-оп-оп! 390!КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.ВП: Да потому что, что хорош п…здеть, 200 скорость, бл…дь! КВС: Высота! Высота! Высота!Сигнализация: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!КВС: Вверх!Сигнализация: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!КВС: Все, п...здец.Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Обломки воздушного судна были найдены в Раменском районе Подмосковья. Погибли все, кто находился на борту, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте крушения нашли 1489 фрагментов тел.В Следственном комитете России заявили, что проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и "другие возможные варианты развития событий". По данным "Коммерсанта", версия теракта между основных не рассматривается, хотя и не отвергается окончательно.Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили, что модули воздушных параметров потерпевшего крушение самолета показывали неверные данные из-за обледенения.Записи "черного ящика" показали, что пилоты Ан-148 ругались, пока самолет не врезался в землю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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