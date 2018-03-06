|Защита Януковича предоставила текст обращения экс-президента к Путину
|06.03.2018 15:10
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Адвокаты обвиняемого в государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича предоставили суду текст его обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, сообщает УНИАН.
В документе, который зачитал адвокат Виталий Сердюк, содержится просьба провести консультации по применению миротворческой миссии для урегулирования ситуации в Украине.
"Я обращаюсь к Вам, господин президент, с предложением немедленно провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией о предоставлении помощи для восстановления законности конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии", - говорится в документе.
Также Янукович просил немедленно проинформировать по дипломатическим каналам мировое общество об официальной позиции легитимного президента Украины по поводу "антиконституционного вооруженного государственного переворота" в Украине.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, скорый президент Украины Виктор Янукович призвал официальный Киев сесть за стол переговоров с главарями так называемых ДНР и ЛНР.
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