Адвокаты обвиняемого в государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича предоставили суду текст его обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, сообщает УНИАН .

В документе, который зачитал адвокат Виталий Сердюк, содержится просьба провести консультации по применению миротворческой миссии для урегулирования ситуации в Украине.

"Я обращаюсь к Вам, господин президент, с предложением немедленно провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией о предоставлении помощи для восстановления законности конституционного строя в Украине и рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии", - говорится в документе.

Также Янукович просил немедленно проинформировать по дипломатическим каналам мировое общество об официальной позиции легитимного президента Украины по поводу "антиконституционного вооруженного государственного переворота" в Украине.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, скорый президент Украины Виктор Янукович призвал официальный Киев сесть за стол переговоров с главарями так называемых ДНР и ЛНР .

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