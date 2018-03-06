Осужденный в России за госизмену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, вероятно, был отравлен неизвестным ядом в английском Солсбери. Американский историк Юрий Фельштинский объяснил, почему бывших сотрудников ФСБ часто устраняют таким образом.

— случай обмена Скрипаля немного нетипичный, потому что российское правительство, как и советское, никогда не обменивало российских граждан-шпионов на своих шпионов за границей. Иностранных шпионов, да, обменивали, а российских нет. В этом случае, у ФСБ, наверное, не было выбора. И где-то в глубине души силовики затаили злобу и решили, что все равно при первой возможности, убьют российского гражданина, шпионившего в пользу иностранного государства. Я думаю это то, что произошло.

Наверное, с первого дня иммиграции в Великобританию, Скрипаль оставался в серьезной зоне риска, учитывая, что отравления бывших сотрудников ФСБ, и отравление в целом противников и в России, и за границей, — до сих пор самый частый способ устранения врагов. Наверное, собственно с ним произошло то, чего мы боимся. А именно – ФСБ предприняло попытку устранения.

Сразу же напрашиваются аналогии с отравлением Александра Литвиненко, который тоже работал сперва в КГБ, а потом и в ФСБ.

— непременно, тут прямая аналогия. Мы еще точно до конца не понимаем, каким именно ядом был отравлен Скрипаль. Также не понимаем до конца, как и в случае с Литвиненко, выживет он или нет. Литвиненко был отравлен 1-го ноября, а умер 23-го. Мы много чего не знаем, но аналогия тут очевидна.

Британская пресса пишет, что «различного рода трудноопределимые яды становятся излюбленным оружием Кремля».

— Это не первое подобное отравление не только за границей, но и в России. Из доказанных случаев – это случаи Литвиненко и бизнесмена Перепеличного. Из очевидных случаев в России это смерть Юрия Щекочихина и Романа Цепова. Так что яд – излюбленный вид вооружения российских спецслужб.

Список людей, умерших в Лондоне при сомнительных обстоятельствах – тоже серьезный. В него входят в том числе и английские граждане. Нельзя забывать о том, что два известных бизнесмена, имевших отношение в том числе к Литвиненко, а именно Бадри Патаркацишвили и Борис Березовский, тоже умерли при сомнительных обстоятельствах. Бадри умер в 2008-м году от сердечного приступа, будучи, в общем-то, молодым человеком, а Березовский был найден повешенным в 2013-м году в своем доме.

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К сожалению, после смерти Литвиненко, единственный вывод, который российское правительство сделало – за совершенные преступления наказания не последует. Российское правительство уже не очень беспокоит общественное мнение Запада. После всех этих смертей, да и после, в конце концов, вторжения в Украину, вмешательства в американские выборы, после последней речи Путина, где он нагло и напрямую шантажирует весь мир атомной войной, они относятся к мнению только окружающего мира абсолютно наплевательски.

Случай со Скрипалем может быть посылом россиянам, которые уезжают из России. Мол, смотрите, что может с вами случиться.

— Это всегда посыл, и одно из фундаментальных правил российского ФСБ, уходящего корнями в КГБ и сталинское НКВД. Абсолютно жесткое и железное правильно древних времен заключалось в том, что любой перебежчик может быть и будет устранен при первой возможности. Статистика убийств бывших советских разведчиков – очень серьезная. Те, кто сбегали во времена Сталина, почти все были устранены. Во время Союза, может быть, не очень много сбегало, но и там есть сомнительные смерти и очевидные убийства. Так что да, конечно, это всегда сигнал. Но для самих российских перебежчиков это не новость и не неожиданность. Любой из них понимает, что находится под смертным приговором.

Скрипалю 66 лет, последние 8 после обмена он живет в Великобритании. Неужели он мог представлять угрозу для российской власти?

— Я уверен, что нет. Скорее только, это устрашение и «урок» всем тем, кто планирует, подумывает или намерен сбежать за границу. Особенно тем, кто относится к российским спецслужбам.

Есть еще страны, которые прибегают к подобным действиям в отношении своих бывших разведчиков? Та же Великобритания, США или страны ЕС.

— Чем менее демократична страна – тем чаще она прибегает к такому рода акциям. Ни основателя WikiLeaks (Джулиан Ассандж. – Ред.), ни Сноудена, например, никто же не трогает.

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