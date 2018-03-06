Трамп обсудил возможные действия американской стороны с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает начало новых военных действий против сил президента Башара Асада в Сирии, сообщает The Washington Post, информирует svodka.net.

Обсуждение такой возможности связано с тем, что, по информации Вашингтона, Дамаск продолжает применять химическое оружие против мирных граждан. Как пишет газета, хлорин и другие химические вещества были использованы как минимум семь раз в текущем году.

Трамп обсудил возможные действия американской стороны с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Источники издания в правительстве сообщили, что президент пока не одобрил никаких военных действий, а в правительстве было решено продолжать следить за ситуацией.

В свою очередь представитель Пентагона Дана Уайт опровергла информацию о том, что Мэттис участвовал в обсуждении. Источники сообщили также, что глава ведомства выступает против военного вмешательства в Сирии, в то время как Макмастер поддерживает эту идею.

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