КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время переговоров с США - власти Южной Кореи

Власти КНДР выразили готовность приостановить ядерные и ракетные испытания на период возможных переговоров с США, сообщила во вторник власть президента Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что правительственная делегация Южной Кореи во вторник возвратилась на родину после визита в КНДР и встречи с ее лидером Ким Чен Ыном, а затем члены делегации направились в президентскую резиденцию в Сеуле, чтобы представить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину доклад о результатах поездки.

По результатам этой поездки в администрации южнокорейского президента также заявили, что КНДР подтвердила свое стремление добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

"Северокорейская сторона ясно подтвердила приверженность (задаче по - ИФ) денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если безопасность режима будет гарантирована, а военные угрозы против Северной Кореи - устранены", - заявил на пресс-конференции советник южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ен.

По его словам, Пхеньян также выразил желание провести серьезные переговоры с США, чтобы определить способы проведения денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между КНДР и США.

Кроме этого, согласно заявлениям администрации, власти КНДР пообещали Южной Корее не использовать против нее ядерные или обычные вооружения.