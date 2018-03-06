Древнегреческая скульптура Венеры Милосской была создана более 2000 лет назад. Фигура Венеры удивляет соразмерностью и гармонией, удивляет и техника исполнения и поразительная детализация.

Интересно то, что скульптуру отождествляют с богиней любви, хотя знающим людям знакомо настоящее имя древнегреческой покровительницы любви — это Афродита. Милосской скульптуру назвали в честь острова Милос — места, в котором ее обнаружил около 200 лет назад локальный греческий рыбак, пишет в ЖЖ , передает

Существует множество мифов и загадок, окутывающих скульптуру. Например, историки и исследователи до сегодняшнего дня спорят об утерянных руках богини. Самое популярное предположение гласит, что в одной руке Венера держала яблоко, а другой придерживала свисающую одежду. Подкрепляется эта версия греческой мифологией. Именно Афродиту Парис назвал «прекраснейшей из богинь», вручив ей яблоко.

Другая версия гласит, что Венера пряла. В поддержку этой версии говорит расположение тела богини, ее плеч и торса. Историки полагают, что в одной руке богиня держала пряжу, а другой – управляла нитью и веретеном.

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