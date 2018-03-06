Во вторник, 6 марта, Владимир Путин принял участие в съемках ролика FIFA, сообщает Корреспондент . На видео российский президент наносит "сотый удар" по мячу, что символизирует оставшееся количество дней до начала ЧМ-2018. Стоит отметить, что на видео Путин отбил мяч головой. В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Как сообщал svodka.net, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что между Россией и США происходит гонка вооружений . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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