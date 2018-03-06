Представительство НАК "Нафтогаз України" в Москве прекратит работу
с 12 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз" не будет иметь собственный офис в столице России Фото:
EPA Московское представительство "Нафтогазу" будет закрыто с 12
марта 2018 года. Согласно сообщению, причина закрытия –
"отсутствие целесообразности дальнейшего существования".28 февраля
Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить
НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку
согласованных объемов газа для транзита.В результате двух
арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных
требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК
$2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил
деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок
газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не
будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как
нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по
контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать
от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского
"Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания
официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о
начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский
арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в
страны Евросоюза.Главный коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий
Витренко назвал неприемлемым предложение россиян о
разрыве контракта на транзит газа.
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