От украинок потребовали отчитаться за подарки к 8 марта По теме: Национальное агентство по предупреждению коррупции в преддверии 8 марта напомнило чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки.



Соответствующее сообщение НАПК разместило в в понедельник, передает .



"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки", – говорится в сообщении.



НАПК также отмечает: "если Вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта".



"Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе "Ценное движимое имущество" декларации", - предупреждает НАПК декларантов.



Напоследок в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожелали украинкам "дорогих подарков, особенно - дорогих сердцу".











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