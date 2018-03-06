От украинок потребовали отчитаться за подарки к 8 марта
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Национальное агентство по предупреждению коррупции в
преддверии 8 марта напомнило чиновникам о необходимости
декларировать ценные подарки.
Соответствующее сообщение НАПК разместило в в
понедельник,
передает .
"Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с
наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш
любимый подарит Вам золотое кольцо, стоимость которого превышает
8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в
разделе: "Доходы, в том числе подарки", – говорится в
сообщении.
НАПК также отмечает: "если Вам повезло еще больше и ваше
новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен,
позвольте нам порадоваться за Вас - сообщите НАПК о существенных
изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18
марта".
"Если же дела у вашего мужа в прошлом году шли намного лучше,
чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур,
стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также
похвастаться им в следующем году и в разделе "Ценное движимое
имущество" декларации", - предупреждает НАПК
декларантов.
Напоследок в Национальном агентстве по предупреждению
коррупции пожелали украинкам "дорогих подарков, особенно - дорогих
сердцу".
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