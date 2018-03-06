Суд по госизмене Януковича 21 марта допросит по видеоконференции свидетеля из Крыма

Оболонский районный суд Киева 14 и 15 марта изучит документы, которые обосновывают позицию прокуратуры в ответ на обвинения адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича о необоснованности и невручении ему подозрения, нарушении сроков, нарушениях со стороны судей Печерского райсуда Киева во время досудебного расследования по делу о государственной измене.

Также судом принято решение 21 марта допросить в режиме видеоконференции из Крыма жительницу полуострова Оксану Медиеву, которая принимала участие в акциях поддержки власти во время Майдана в 2014 году и при возвращении домой была, по утверждению стороны защиты, побита вместе с другими жителями Крыма в районе города Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Адвокат Богдан Биленко отметил, что у свидетеля паспорт гражданина РФ и просроченный украинский паспорт из-за не вклеенной вовремя фотографии, следовательно она не может прибыть в суд на территорию материковой Украины.

Для обеспечения права на защиту В.Януковича суд принял решение допросить данного свидетеля по видеосвязи и предоставить адвокатам все программные и технические возможности.

Кроме того, суд обратился к адвокатам с тем, чтобы они провели работу по организации допроса двух других жителей Крыма Романа Татарикова и Андрея Никифорова, а также экс-министра обороны Павла Лебедева и бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина, который проживают на территории аннексированного РФ Крыма.