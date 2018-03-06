Живкович был одним из первых иностранных наемников, которые появились в Украине после начала российской агрессии 2014 году и поддерживали российскую сторону. Впервые он появился еще в Крыму, в первых числах марта, когда началось набег «зеленых человечков» на полуостров.

14 ноября 2017 года гражданин Сербии Братислав Живкович был объявлен персоной нон-грата в Румынии. Решением Бухарестского Апелляционного суда ему запретили въезд в страну на 15 лет, информирует svodka.net.

Служба безопасности Румынии (SRI) сообщила, что ей удалось отследить по крайней мере 5 визитов Живковича в Румынию в период с мая по ноябрь 2017. Во время этих визитов Живкович фотографировал военную радарную установку на военной военно- воздушной базе НАТО «Михаил Когэлничану», что находится у города Констанца. Известно, что один раз Живкович приезжал в Румынию из Луганска через Москву и Будапешт, в остальные разы — из Болгарии на автомобиле.

Во время своего последнего визита он пытался купить карты военной базы и техническую документацию на радары, которые находились там. В SRI заявили, что через своего информатора смогли продать Живковичу фейковые документы. Полученную информацию, по сообщению румынских спецслужб, серб планировал передать иностранному правительству.

Живкович был одним из первых иностранных наемников, которые появились в Украине после начала российской агрессии 2014 году и поддерживали российскую сторону. Впервые он появился еще в Крыму, в первых числах марта, когда началось набег «зеленых человечков» на полуостров. Вместе с ним в Крым прибыли участники его парамилитарного формирования сербских четников. Тогда Живкович заявил, что прибыл, чтобы «помочь референдуму» и предотвратить «распространение лжи со стороны НАТО и ЕС». В интервью он также рассказывал, что ранее принимал участие в военных операциях в Боснии и Хорватии.

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По данным сербских источников, в Крыму Живкович поддерживал связь с сербским пророссийским политологом Венцеславом Бужичем, а активность сербов на полуострове координировал организатор из ФСБ по имени Ян Гагин, информация о котором ранее уже публиковалась в открытых источниках.

После аннексии Крыма Живкович появился в Донбассе, где стал воевать против ВСУ на стороне пророссийских вооруженных формирований.

Однако, не забывал и про родные Балканы. Во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016, Живкович был провозглашен персоной нон-грата и в этом государстве из-за его предполагаемой помощи в подготовке государственного переворота против правительства и покушения на премьер-министра. В своих интервью сербский радикал признал, что привез своих четников, чтобы помочь победить «антинатовское правительство», однако его предложение не было принято.

Учитывая тот факт, что Черногория официально обвиняла Россию в попытке государственного переворота в 2016 году, понять, на кого работал Живкович, несложно.

Перехваченный разговор по «Скайпу» между одним из организаторов переворота в Черногории лидером сербских парамилитарных формирований Александром Синджеличем и сербским политологом Венциславом Бужичем показал, что Живкович и Синджелич конкурировали за доверие Российского Министерства обороны.

После снижения интенсивности боевых действий на востоке Украины, Живкович перенес свою активность на Балканы. После военных акций в Донбассе он стал нежеланной персоной и в своей родной Сербии из-за подозрений в его возможном участии в мятежных действиях против местного правительства. В интервью для радикальных сербских медиа он резко критиковал сербское правительство и обвинял его в предательстве православия и России и сговоре с НАТО и ЕС. Живкович даже угрожал атаковать солдат НАТО, если те появятся на территории Сербии.

Из-за проблем на родине, сербскому радикалу пришлось переносить свою активность в соседние страны. Мониторинг его аккаунтов в социальных сетях показал, что большую часть 2017 года он провел в Болгарии и несколько раз ездил в Румынию через город Варна.

17 октября Живкович разместил свое выступление на собрании «Казачьего клуба» в Румынии. В нем он заявил, что готов привезти своих четников в Румынию, как в Луганск, «если это потребуется».

В том же году он появлялся на мероприятиях, которые были организованы российским культурным центром в Софии, и принимал участие в организации антинатовских и прокремлевских мероприятиях в Варне. Публикации в болгарских медиа в ноябре 2017 показывают, что ультраправая пророссийская партия «Атака» помогала Живковичу получить согласие на временное проживание в стране.

В этих публикациях также утверждается, что Живкович набирал в Болгарии добровольцев для войны в Донбассе за ЛДНР.

Конкретный пример Братислава Живковича доказывает, что для борьбы с неугодными правительствами в Украине и Европе Россия использует одних и тех же людей. Причем, всякий раз запас методов примерно один и тот же — организация антиправительственных выступлений и дестабилизация обстановки. И если свое участие в украинских событиях сербский радикал и его российские кураторы объясняли необходимостью «борьбы с фашизмом», то шпионаж и попытки свержения конституционного строя в мирных и благополучных европейских странах объяснить борьбой за светлые идеалы уже никак нельзя.

Целью России и ее агентуры является дестабилизация обстановки и создание кризисных ситуаций. А это означает, что Живкович сегодня представляет прямую угрозу для тех государств, в которых находится.

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