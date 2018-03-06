Раптом кому важливо. Станом на зараз траса Киів — Одеса дозволяє спокійно їхати в обидва боки. Практично скрізь сухо.

Але відрізки дороги Киів — Умань і Умань — Киів — пекельне пекло. Неначе довго ворожі літаки бомбили. І з кожним місяцем, навіть тижнем, дорога стає все гіршою.

Я лише хочу, щоб всім, хто причетний до цього «будівництва століття», хто контролював, здавав, приймав роботу, щоб їм судом присудили кожного дня їздити маршрутом Киів — Умань і назад. Бажано на своїх автомобілях.

Весь світ будує нормальні дороги, технології дозволяють робити це не калічно. І лише ми, як придурки.

Я розумію, що оці suky давно і впевнено навчилися правильно вигравати всі тендери і забезпечили собі на роки доступ до державних бюджетів. На ринку будівництва і ремонту українських доріг конкуренції майже немає. Серйозні пацани давно все порішали. І їм не вигідно будувати добре. Вони готові до скону ремонтувати, бо це забезпечені прибутки до кінця життя і їхнім онукам теж.

Я радію, що уряд виділяє колосальні кошти на будівництво і ремонт доріг. Це наші з вами гроші. Ми їх заробили, сплатили податки і хочемо, щоб країна ставала комфортною і зручною для нас, громадян.

Але я бачу і читаю, як новозбудовані дороги руйнуються через рік- два. Гарантійні терміни? Відповідальність за якість? Ні, не чули.

Коли ви, bl*adi, нажеретеся?

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