Боевики обстреляли жилые кварталы н.п.Счастье на Луганщине

Представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) зафиксировали обстрел боевиками жилых кварталов населенного пункта Счастье (Луганская обл.) из минометов и стрелкового оружия, в результате чего были повреждены жилые дома и и хозяйственные постройки местных жителей, а также здание детского сада.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, пренебрегая договоренностями об установлении с 00.01 минуты 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины, принятого Трехсторонней контактной группой 28 февраля 2018 года в Минске, нарушили "режим всеобъемлющего перемирия", применив при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями, по жилым кварталам населенного пункта Счастье", - сообщает во вторник днем Украинская сторона СЦКК.

Так, по результатам фотофиксации нарушения боевиками режима прекращения огня с применением минометов 82 калибра, и стрелкового оружия по домам мирных жителей в н.п.Счастье, наблюдатели (мобильной) наблюдательной группы "Новоайдар" выявили и зафиксировали значительные повреждения.

"В частности, зафиксировано попадание бронебойно-зажигательных трассирующих боеприпасов в жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей по улицам Республиканская,1, Приозерная,3, Матросова,12, Республиканская,27, Гагарина,4, Центральная,12, а также по детскому саду "Звездочка". В указанных помещениях разрушены внешние стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - информируют в украинской стороне Совместного центра.

При этом, подчеркивается в сообщении, Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РФ являются циничным пренебрежением ими всеми нормами международного гуманитарного права, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный убыток местным жителям", - говорится в обнародованной информации.

Также в украинской стороне СЦКК подчеркивают, что указанный обстрел жилых кварталов свидетельствует "о явном нежелании главарей оккупационной администрации РФ соблюдать безграничный режим прекращения огня в рамках выполнения Минских договоренностей, а также об откровенной их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта".