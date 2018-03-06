Депутат добавил, что сам факт задержания людей в субботу не имел под собой никакого юридического обоснования

"У меня есть все основания считать, что действия сотрудников Национальной полиции в субботу возле Верховной Раде были сомнительные с точки зрения законности, непропорциональные, нецелесообразны и выходили за рамки принятой международной практикой" , - написал народный депутат Мустафа Найем в блоге на "Украинской правде" .

"На фото решения суда, на основании которого действовали сотрудники НПУ в субботу под Верховной Радой. Согласно документу, известный судья Белоцерковец дал следователям дозволение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью найти причастных к нападению на полицейских двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено " , - написал Найем.

Он добавил, что обыск и осмотр не предусматривают снос помещения или имущества, а задержание граждан в ходе обыска вероятно только тогда, когда лицо застигнуто при покушении или совершения преступления или непосредственно после совершения преступления, предусматривающей наказание в виде лишения свободы.

"В этих случаях полицейские должны были зафиксировать эти факты, и не позднее чем через 24 часа прокурор или следователь обязаны были внести соответствующие сведения в Единый список досудебных расследований" , - напомнил Найем.

Согласно официальным данным, в субботу были задержаны 111 человек, но составлен только 4 протокола об административных правонарушениях.

"Из этого следует, что все задержания были противозаконными и единственный статус, могли иметь задержаны на коленях - это свидетели. Но в законодательстве нет ни одной нормы, которая бы давала право правоохранительным органам удерживать свидетелей происшествия" , - подытожил Найем.

Напомним, что 3 марта полиция начала "зачистку" палаточного городка под Верховной Радой, что было там с осени прошлого года. Правоохранители заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.