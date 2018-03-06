В Раде бывают случаи изменения текста принятого закона уже после голосования - Айвазовская

В Верховной Раде в ходе технико-юридической доработки принятых в целом законов бывают случаи изменения некоторых положений документа по сути, констатирует координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"К сожалению, есть негативные примеры, когда после голосования, анализа стенограмм, выступлений, поправок, принятых решений и голосований, оказывается, что текст, который официально подписан и опубликован, несколько отличается от того, за который голосовала Верховная Рада. Эта тенденция имеет место, хотя случаи единичные", - сказала О.Айвазовская в ходе международной конференции "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.

По ее словам, в частности был случай изменения текста принятого закона в результате технико-юридической доработки, что привело к улучшению некоторых положений документа в вопросе прав человека. О.Айвазовская отметила, что в частности речь идет о законе об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.