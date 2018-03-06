Ситуация с заболеванием на корь в стране стабилизировалась, а очередная партия вакцины уже прибыла в регионы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В соответствии с оперативными данными Центра общественного здоровья МОЗ, за девятую неделю нынешнего года заболевание на корь имеют 684 человека (266 взрослых и 418 детей), что на 12% меньше, чем на прошлой неделе.

В общем, за девять неделю корью заболели 6484 человека - 2226 взрослых и 4258 детей. Из них были госпитализированы 4421 человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Ивано-Франковской (1426), Закарпатской (1138), Одесской (1020), Черновицкой (633), Львовской (483) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Харьковской (2), Черниговской и Луганской (по 4), Сумской (5), Херсонской (14) и Черкасской (17) областях Украины.

Очередная партия вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) - 220 тысяч доз, уже была доставлена в каждый из регионов. Всего по Украине остаток вакцин с учетом новой поставки составляет 387,595 тысяч доз.

Стоит отметить, что доктора рекомендуют родителям проводить вакцинацию от кори своим детям по достижении необходимого возраста в соответствии с календарем прививок.

Как сообщал svodka.net, с начала 2018 года корью заболели 5 тысяч 839 жителей Украины, а также зарегистрирована еще одна смерть. Зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни в Одесской области.

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