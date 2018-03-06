|Стали известны детали боя, в котором взят в плен боевик из России
|06.03.2018 15:47
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Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации.
Об этом 4 марта сообщается на официальной странице подразделения в , где опубликованы фото и документы задержанного, передает .
"Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показал, кто воюет на стороне незаконных формирований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.
Задержанным боевиком оказался некий 47-летний Николай. В бандформировании он служил водителем-механиком.
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