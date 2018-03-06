Об этом заявил глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудаяр.

«Рынок недвижимости в столице сейчас довольно живой. Но он сегментирован. Если рынок земли, подсобных помещений — «стоит», то как раз новостроев, маленьких квартир — в спросе, здесь люди заключают сделки. Поэтому я не исключаю, что цены на такие квартиры будут расти в перспективе. Что же касается хрущевок, старого жилья, «вторички», то киевляне, особенно молодые, не очень хотят жить в неубранных подъездах и так далее. Здесь я не исключаю еще некоторое падение цен на квартиры», — заявил он.

С его слов, средняя цена новой, уже построенной однокомнатной квартиры в столице стартует от $27-28 тыс.

Старые квартиры такой же комплектации, в частности, «хрущевки», можно купить и за $ 18-19 тыс.

«Падение на эти старые квартиры вероятно еще на 5-10%, но рынок особенно этого не ощутит», — подчеркнул он.

По оценкам эксперта, в отличии от съема жилья, в покупке фактор сезонности не играет роли. Например, все знают, что спрос на аренду жилья растет осенью перед приездом в столицу студентов. Но что касается покупки собственной квартиры, как говорят, и «летом и зимой — одним цветом». Цена от этого не меняется.

«Также нужно учитывать, что, в принципе, рынок недвижимости у нас инертный. Он даже на кризисные моменты реагируют не сразу, а через полгода. Если говорить о курсе доллара, то первичка от резкого повышения курса доллара — растет в цене. А вот «вторичка» наоборот падает», — добавил он.

Кудаяр считает, что в Украине, несмотря на все экономические сложности, купить собственное жилье — вполне реально.

«Сейчас на рынок, например, в том же Ирпене такой, что квартиру там можно купить за $10-15 тыс. То есть, сейчас квартиру в пригороде столицы можно приобрести по стоимости автомобиля. Но кредитование или оформление ипотеки у нас встречаются редко, люди их «боятся». Поэтому самый выгодный способ — это оформление рассрочки при покупке нового жилья. Здесь необходимо внести 30-50% от стоимости квартиры в виде первого взноса. А затем оформить рассрочку — на 1-3 года. Причем 3 года — встречается редко. Обычно — это оформление на 1-2 года и выплата ежемесячно частями. И пока вы не выплатите всю сумму, то собственником квартиры вы не являетесь», — обратил внимание он.

Что же касается вторичного рынка, то здесь придется выложить всю сумму «здесь и сразу». Вот почему рынок первичного жилья — в большем спросе.

«3/4 всех сделок оформляются именно в этом сегменте», — сказал он.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира