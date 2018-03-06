Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность

Министерство обороны России сообщило, что Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека, информирует svodka.net.

По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, около 14:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около пятьсот метров до взлетно-посадочной полосы.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Читайте: Небо на ладони: В Украине заговорили о новых дешевых лоукостерах

В ведомстве добавили, что «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было». «Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — отметили в МО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира