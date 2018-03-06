В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2256; coreola.articleid = 235060; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2207] = 2207;coreola.sections[2256] = 2256; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Михаил Саакашвили Геннадий Труханов кремлевский доклад

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news.html", "name": "Новости" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/news/worldnews.html", "name": "МИР" } } ] } ГОРДОН



Новости



МИР

В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/news/worldnews/v-sirii-razbilsya-rossiyskiy-samolet-pogibli-32-cheloveka-235060.html" }, "headline": "В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2350/60_main.png", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-06T15:45:00+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "keywords": "МИР, World" } МИР В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека Подробности позже.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '235060'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Обсудить эту тему в Facebook corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 235060, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ Порошенко: Санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо ПОЛИТИКА Апелляционный суд Киева не отстранил Труханова от должности "Привіт, привіт". Lama презентовала новый трек. Аудио Пугачева отметила праздник весны в караоке-клубе бывшего мужа I See You. Вышел клип Mountain Breeze. Видео Стоун поделилась домашними снимками Dmitriy Gordon ГОРДОН function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гордон сирии больше что человека Теги: мир