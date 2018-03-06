Шум, устроенный «Газпром»ом вокруг транзита газа через Украину, преследует две основные цели. Первая – выдавить из правительства ФРГ согласие на строительство ветки «Северный поток-2». Вторая – добиться отмены решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.

«Газпром» к декабрю 2017 г. прошел в Германии все согласования по этой трубе на местном уровне и победно заявлял, что ожидает позитивного решения от последней инстанции – федерального правительства к середине марта. Но возникла проблема с правительством: коалиция ХДС/ХСС и СДПГ складывалась неспешно и заявление о том, что партии пришли к соглашению появилось только 7 февраля. Портфель главы МИД в ней выделяли члену СДПГ Мартину Шульцу – «большому другу» Москвы. От этого в Москве был нервный тик, а в СДПГ ожесточённая борьба и интриги в стиле Коминтерна. В итоге группа «»Газпром» и Шрёдер» удалила Шульца не только с поста будущего главы МИД, который остался за настоящим другом Москвы Зигмаром Габриэлем, но и с поста главы партии. «Газпром» денег не жалел. Коррупция таки погубит СДПГ, её рейтинг упал до 16%.

Москва могла гордиться удалением Шульца и переделкой СДПГ в фан-клуб «Газпрома», но её нервировали выступления других стран против «Северного потока-2». Москва вся была на нервах, а тут немцы стали изводить её демократией и бюрократией – руководство СДПГ заявило: надо провести в партии референдум о коалиции. Настоящий, а не как в Крыму. В Москве взвыли, – опять ждать ещё месяц. Результат появился 4 марта, 66% неленивых членов партии коалицию одобрили, но снова ждать: голосование в бундестаге по Меркель как новому канцлеру будет только 14 марта, и до вопроса о «Северном потоке-2» она доберется в лучшем случае в апреле. Так как у немцев единства по нему нет, то в апреле-мае они будут изводить Москву не только демократией, но и своими разногласиями, и придётся тратиться на компанию в СМИ Германии по продвижению любимой трубы и на материальное стимулирование группы Шрёдера.

Де-факто эта компания уже началась, и абсолютно бесплатно для «Газпрома», благодаря нервному срыву у Александра Новака и Алексея Миллера после решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля, согласно которому «Газпром» по итогу взаимозачета должен Нафтогазу $2,56 млрд. Эти парни уже влетели на $1 млрд. в Ираке, который дали курдам за добычу у них нефти и газа, но правительство в Багдаде настаивает: мы разрешения не давали, а согласие Эрбиля незаконно. Если хотите добывать – платите, а с курдами сами разбирайтесь. Для Москвы «вынуть» деньги из курдов нереально, и уверенность: СДПГ вступила в коалицию с трубой на плече есть, но нет уверенности, что всё не будет как с курдами. Из-за разногласий в коалиционном правительстве Германии дебаты о трубе могут затянутся, плавно сместиться в парламент, и вылиться в национальный референдум по примеру голландцев. Если можно голосовать об ассоциации Украины с ЕС, то можно вынести на референдум и вопрос об ассоциации Германии с трубой «Газпрома». Германия не менее демократическая страна, чем Нидерланды.

Так что, какая середина марта. Если немцы примут решение осенью, то «Газпром» может считать: ему крупно повезло, и тихо радоваться, что референдум о трубе прошел только в Германии, а не в Польше, Дании и других сопричастных к трубе странах ЕС. Украина как страна, ассоциированная с ЕС и причастная к трубе и «Газпрому», тоже может участвовать в этом референдуме, и провести его одновременно с президентскими выборами весной 2019 г. Всё это, и особенно решение о выплате Нафтогазу $2,56 млрд. так обрадовало Новака, что раньше обычного, уже с марта у него начался нервный приступ в духе «деды воевали» и «можем повторить».

Новак собрался отключить газ Берлину, для чего сбросил давление в трубе, идущей через Украину, чем нарушил договорные обязанности «Газпром»а, за что Нафтогаз уже требует с него неустойку.

Новак так разбушевался, что угрожал вообще этот вентиль закрыть, и заставить немцев покупать у него газ только через «Северный поток-2», которого нет. Берлин это не очень впечатлило, так как он крупнейший покупатель газа. В Берлине знают, что москали – хамы и психи, помешанные на идее империи, но не до такой степени, чтобы совсем оставить себя без денег. Поэтому с Новаком поговорил Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам энергии и вероятно психотерапевт. После этого Новак оставил свои имперские замашки и передумал закрывать вентиль до решения Стокгольмского арбитража о разрыве с Украиной «кабального контракта», как называл его Азаров, на поставку и транзит газа. Срок его и сам по себе заканчивается в декабре 2019 г.

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По итогам этой очумелой экономики Москвы на одном конце «трубы» имеем: трубу «Северного потока-2», которую «Газпром» проложил зигзагами по дну моря до Германии, так как Дания её в свои воды не пустила, раздраженную Меркель и растерянную СДПГ, размышляющую: как после этого хамства и шантажа завести трубу на немецкий берег. На другом «конце» – лето, остановка «Северного потока-1» на месячную профилактику, и два психа – Новак с Миллером, которые мечтают закрыть транзит через Украину и качать газ немцам исключительно по дну и через Беларусь, что пока нереально. Но психи к этому упорно стремятся. На этом «конце» также оказываются: печальный «царь» Додон и веселые молдавские демократы, которые, наконец, решили к осени достроить трубу из Румынии в Кишинев, так как газ из РФ отменяется.

В ауте приднестровские «республиканцы» – эти остаются совсем без газа, но с выбором: кому сдаться в плен – Молдове или Украине. Для утешения промосковских болгар к ним вместо газа уже отправили патриарха Кирилла с пастырским наставлением. Лучше всех себя чувствует Лукашенко. Он всегда говорил, что братская цена на газ в три раза завышена, но «Поток-2» превращает Беларусь в Украину-2. Москали, чтобы Лукашенко не очень радовался, объявили ему для профилактики новую «молочную войну». Вся эта экономическая политика Москвы строится по принципу: купить билет и пойти пешком на зло кондуктору – Украине. Выбросить в море $10 млрд. на бесполезный, более сложный в эксплуатации и экологически опасный газопровод, только для того, чтобы создать Украине финансовые проблемы в надежде, что на их фоне удастся посадить в Киеве промосковское правительство и вернуться к прежней политике ограбления её через газ. Механизм грабежа включал в себя, прежде только, завышение цен на газ в 3-4 раза, при том, что в 2005 г. половину его составлял не дорогой сибирский, а дешевый туркменский газ. Но Москва не давала продавать и покупать его напрямую. Как посредник она грабила и Украину, и Туркмению, а также завышала цену транзита. Второй способ – насилие Украины к покупке ненужных ей 30 млрд. кубов газа, для чего придумала формулу «бери или плати». Этот рабский договор Москва при содействии Ющенко и оппозиционера Януковича вынудила подписать Тимошенко, а затем Азаров закрепил его Харьковским соглашением, ещё более кабальным. Больше всех выиграл в итоге Фирташ, который этот избыточный газ, купленный за счет госбюджета, накапливал и перепродавал из-под полы в Европе как свой, пока революция не лишила его и регионалов этого удовольствия. Это позволяло Москве не только грабить Украину, но и влиять на её правительства, так как до революции все они по ситуационным политическим мотивам не решались ввести реальную рыночную цену газа для населения и предприятий, и предпочитали дотировать тех и других из госбюджета. Война РФ с Украиной за Донбасс – это продолжение газовой политики Москвы, которая очень боится начала добычи сланцевого газа на Харьковском и Юзовском месторождениях. Политику «на зло кондуктору» Москва проводит не только в отношении Украины. С 2017 г. Москва стала доплачивать белорусам за то, чтобы они нефть и другие товары реализовывали не через порты Литвы, Латвии и Эстонии, а возили подальше ­– в порты Петербурга, Усть-Луги и Приморска. Если белорусам компенсируют скидкой на газ, почему пока и прекратилась «газовая война» с Лукашенко, то своих Москва нагибает в административном порядке. Под эту «экономику» попал даже находящийся вне любой политики филиал индийской компании «АрселорМиттал» в казахском Темиртау, – ему Москва не даёт продавать металл в Сибирь и ввозит металл туда из-за Урала. Видимо, в Москве всё ждут не дождутся, когда развалятся не только Украина, Литва, Латвия и Эстония, но и Казахстан. Всё это очень напоминает случай из XVII века, когда Москва держала искусственную монополию на транзит шёлка из Персии в Европу, который возила замысловатым путём из Астрахани в Архангельск. Англичане, голландцы и французы предлагали Москве солидные деньги за то, чтобы она разрешила им вести прямую торговлю с Персией и более логичным путём, чем через Архангельск. Москва всем отказала, но они нашли другой путь в Персию. В этом одна из причин, по которой распустили СССР – он был слишком нерентабельным со своей очумелой экономикой «собаки на сене» и «назло кондуктору». —

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