|В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей
|06.03.2018 15:50
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Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным закономВ польском правительстве отрицают информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы через Закон об Институте национальной памяти.
Фото: з відкритих джерел
Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчинская, комментируя публикацию издания Onet, передает PAP .
"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне", - сказала она.
По ее словам, об этом даже свидетельствует визит Марека Магеровськие, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланирован визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерського в США.
В МИД Польши также заявили, что информация о "санкции" США на двусторонние контакты не соответствует действительности. Как сообщает The Associated Press , Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом.
Напомним, что в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.
Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".
Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской трагедии, которую Варшава ранее признала геноцидом.