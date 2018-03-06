Погода, Новости, загрузка...
В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей
06.03.2018 15:50
В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей
Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом
В польском правительстве отрицают информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы через Закон об Институте национальной памяти.
В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей Фото: з відкритих джерел

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчинская, комментируя публикацию издания Onet, передает PAP .

"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне", - сказала она.

По ее словам, об этом даже свидетельствует визит Марека Магеровськие, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланирован визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерського в США.

В МИД Польши также заявили, что информация о "санкции" США на двусторонние контакты не соответствует действительности. Как сообщает The Associated Press , Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом.

Напомним, что в  Польше 1 марта  вступил в силу  закон об Институте национальной памяти.

Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской трагедии, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить