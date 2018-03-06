Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчинская, комментируя публикацию издания Onet, передает PAP .

"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне", - сказала она.

По ее словам, об этом даже свидетельствует визит Марека Магеровськие, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланирован визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерського в США.

В МИД Польши также заявили, что информация о "санкции" США на двусторонние контакты не соответствует действительности. Как сообщает The Associated Press , Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом.

Напомним, что в Польше 1 марта вступил в силу закон об Институте национальной памяти.

Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".