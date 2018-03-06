Сначала я думал написать комментарий на статью «». Но комментарий получался слишком большим и следовательно решил попробовать написать полемическую статью.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, я не понимаю, на чем основаны ожидания того, что госпожа Васильева, которая минобр, что-то изменит в нашем образовании к лучшему? Во-первых, она занимает свой пост уже не первый день и даже не первый год. И, если даже слова госпожи Васильевой, при назначении, какие-то надежды и породили, то дела прекрасно показывают, что грош цена этим словам. Для примера приведу проблему отмены ЕГЭ. Некоторые считают, что отменить ЕГЭ Васильевой мешают какие-то мифические «враги», вроде ВШЭ или чиновников министерства. У меня вопрос - эти люди понимают, что для отмены ЕГЭ довольно издать приказ Министерства Образования об его отмене и переходе на другие формы ГИА? Почему-то издать приказ о введении ЕГЭ было можно, издать приказ о введении ФГОСов разных «цифр и плюсов» можно, даже издать приказ о «средневзвешенной оценке» можно, а вот издать приказ об отмене ЕГЭ что-то мешает. Неужели секретариат не напечатает? Или все вместе, во главе с ректором ВШЭ ворвутся в кабинет, свяжут бедную госпожу министра и заклеют рот скотчем? Так что здесь только вопрос желания и не надо «ждать нам избавленья…»

Теперь конкретно по теме полемики. Будучи руководящим работником в сфере образования, я, к сожалению, знаю, насколько бедственна ситуация в ней. Я уже не говорю о состоянии материальной базы, массово не обновлявшейся с советских времен, когда на учебных мастерских студенты учатся на станках 1969 года выпуска.

В этом вопросе, как раз, подвижки идут, особенно в учебных заведениях, подчиненных Минобру. Там даже станки с ЧПУ появляются. Школы покупают на «добровольные» пожертвования родителей 3D-принтеры. Как говорится, с миру по нитке - голому рубашка.

Основная проблема находится в области оплаты труда преподавателей и учителей. С высоких трибун региональные и муниципальные чиновники от образования бодро отчитываются о повышении средней зарплаты педагогов до «среднего значения по региону». Как и положено по «майским указам» ВВП. Но, в действительности, зарплата молодого преподавателя на двух ставках будет составлять чуть больше 20 тысяч рублей на руки. Преподаватели со стажем и категориями могут получать по 30-ке, но тоже за две ставки. А что такое две ставки? Это три пары в день по 5 дней в неделю (СПО). Плюс еще столько же времени дома на подготовку к занятиям на следующий день. Да, согласен, есть некоторая группа педработников, которая зарабатывает по 50-100 тысяч в месяц, вычитывая по 3-5 пар в неделю. Это либо профессура, либо молодые доценты, сидящие на грантах. Но численность их не больше 1/10 от общего количества педработников. Ясное дело, что этих «стахановцев» всегда приводят в пример при расчете «средней» заработной платы. Говоря, что если хочешь зарабатывать, то веди научную работу и готовь студентов на гранты. Однако если все преподаватели бросятся «грантовать» и «научно работать», то доплаты нужно будет поделить на 10. И вместо 70 тысяч доплаты на одного, мы получим 7 тысяч на каждого. Поэтому «повышением производительности труда» в образовании добиться повышения зарплаты педагогов не получится.

Естественно, что при таких зарплатах учебные заведения испытывают жуткий некомплект педагогических кадров. Да и качество этих кадров, за исключением некоторого количества энтузиастов, оставляет желать много лучшего. В таких условиях, вариантов решения проблемы качества образования, собственно, не так уж и много.

Первое, что приходит на ум – повысить зарплаты педработникам, хотя бы до уровня «стахановцев». Но я не зря привел соотношение между «стахановцами» и обычными преподавателями. Поэтому видно, что такой «альтруистичный» вариант предполагает увеличение расходов на фонд заработной платы раз в 10. При чем не только госрасходы, но и стоимость коммерческого обучения возрастет в несколько раз. Я думаю, что если предложить решить вопрос повышения оплаты труда педагогов за счет работников других отраслей, то все дружно пошлют «дорогих учителей» на три веселых буквы.

Вторым вариантом поднять преподавателям заплату, конечно же, является вариант сокращения количества учителей. Но я, опять же, не даром привел нагрузку среднего преподавателя. Большей нагрузки он просто не выдержит. Поэтому, естественно, чиновники и либералы от образования и науки ищут возможности заменить преподавателя техническими средствами. Действительно, тьютору, который просто покажет «фильм» и предоставит возможность ответить на вопросы теста, не нужно платить столько же, сколько преподавателю. Не нужно иметь отдельных тьюторов на «математику», «физику» или «конструкцию локомотивов». Они взаимозаменяемы. Да и набрать их на рынке труда можно без проблем, при необходимости.

Система удаленного обучения хорошо отработана в области дополнительного образования. Не даром подразделения дополнительного образования в учебных заведениях руководители считают своими «кошельками». Доходы те же, а расходы – минимальны. В-принципе, вероятно обеспечить и приемлемый уровень освоения материала как за счет использования очных элементов в виде практики и консультаций, так и за счет увеличения жесткости фондов оценочных средств и контроля доступа к ним.

Скажу больше, уже сейчас ректором поставлена задача подразделению дополнительного образования обеспечить получение всех лицензированных и аккредитованных образовательных услуг в дистанционном виде. Пока – факультативно. В виде именно дополнительных услуг. Но, понятно, что если это будет отработано, то до перехода к дистанционному образованию останется один шаг.

Как бы мы ни относились к ВШЭ и другим либералам от образования, в текущих условиях это единственный вариант решения проблемы доступного образования и, одновременно, повышения оплаты труда учебного персонала. Я не даром применил это выражение, потому что тьюторов и профессоров, которые будут готовить материалы для интернет-лекций, к педагогам отнести уже будет невозможно.

Также логичен и вариант создания и продажи учебного контента в нескольких базовых по отрасли учебных заведениях или, применительно к школьному образованию – научно-исследовательских институтах. Поскольку это действительно позволит повысить уровень выдаваемого обучаемым материала и стандартизировать его (привет единой линейке учебников).

В итоге это приведет к тому, что в России останется несколько, как сейчас модно называть, с подачи той же госпожи Васильевой «базовых ВУЗов», которые будут предоставлять удаленно свои услуги через административные филиалы, либо непосредственно через сеть Интернет. И этот процесс – создания базовых ВУЗов тоже уже запущен.

Конечно, то будущее образования, которое я нарисовал, так сказать, с натуры, не является хорошим вариантом. Но единственной его альтернативой является возврат к советской системе образования. А она может существовать только при советской же, т.е. социалистической экономический модели.

Использованы иллюстрации:

Алик Кантор

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