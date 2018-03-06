Суд приобщил к делу о госизмене Януковича копию его "нового" обращения к Путину от 1 марта 2014 года

Оболонский райсуд Киева присоединил к материалам дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича копию его обращения к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он якобы предлагал провести двусторонние консультации и рассмотреть вопрос о возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии с участием подразделений ВС РФ для "восстановления законности и конституционного строя" в Украине.

В данном обращении речь шла о том, что В.Янукович предлагал провести двусторонние консультации в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ 1997 года, обсудить ситуацию в Украине и "возможности использования отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, дислоцированных в Украине, с целью восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины от своеволия, насилия, открытого террора и преследования по политическим признакам".

Экс-президент предлагал российской стороне обсудить возможности и состояние готовности к выполнению задач подразделениями ВС РФ, в частности, к "временному выполнению отдельных миротворческих функций, в том числе, полицейской, помощи по эвакуации и предоставлению гуманитарной помощи населению, помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения предоставления международному сообществу достоверной информации о ситуации в Украине".

Адвокаты также предоставили копию адвокатского запроса в МИД РФ от 19 декабря 2017 года относительного того, поступало ли к ним такое обращение В.Януковича. 29 декабря 2017 года ими был получен ответ, что такое обращение в МИД РФ поступало. В нем речь также шла о том, что было принято решение ознакомить с ним членов Совбеза ООН, что и сделал экс-постпред РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании 3 марта 2014 года.

Прокурор Максим Крым отметил, что обвинение не возражает против присоединения данного документа. При этом он указал, что адвокаты должны предоставить суду убедительную информацию об источнике получения данного обращения обвиняемого В.Януковича. Он также обратил внимание, что ответ МИД РФ на требование адвокатов подписан и.о. директора соответствующего структурного подразделения и на нем отсутствуют печати.

Согласно процессуальным нормам, оценку данным документам суд даст в совещательной комнате при подготовке и вынесении решения по данному делу.