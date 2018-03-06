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Порошенко: Санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо
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06.03.2018 15:57
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что санкции являются
эффективным механизмом, чтобы побудить к переговорам президента
России Владимира Путина. Порошенко: Нельзя быть президентом страны
в условиях войны и не быть оптимистом Фото: president.gov.ua
Отмечается, что Порошенко ответил на вопрос о возможных сценариях и
поведении президента России Владимира Путина после президентских
выборов в РФ 18 марта 2018 года."Мы здесь не агрессоры.
Агрессор – Путин, у которого есть его войска на нашей земле.
Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои
войска", – сказал президент.По словам Порошенко, "нельзя быть
президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом"."Я был
оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На
протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции (против
России. – ), которые являются очень эффективным
механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И
санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая
говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", – добавил
глава государства.В отношении России были введены
экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и
некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия
аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию
на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались.В январе 2017 года санкционный пакет США против РФ на
год продлил экс-президент Барак Обама, в марте 2018
года – действующий президент США Дональд Трамп.
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