Президент Украины Петр Порошенко считает, что санкции являются эффективным механизмом, чтобы побудить к переговорам президента России Владимира Путина. Порошенко: Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом Фото: president.gov.ua Отмечается, что Порошенко ответил на вопрос о возможных сценариях и поведении президента России Владимира Путина после президентских выборов в РФ 18 марта 2018 года."Мы здесь не агрессоры. Агрессор – Путин, у которого есть его войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска", – сказал президент.По словам Порошенко, "нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом"."Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции (против России. – ), которые являются очень эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", – добавил глава государства.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В январе 2017 года санкционный пакет США против РФ на год продлил экс-президент Барак Обама, в марте 2018 года – действующий президент США Дональд Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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