Чиновнику неизвестно, в рамках которого уголовного производства проводились эти обыски

"Обыски проходили, это правда. Проходили в моей дочери и в моих сватов. Правоохранители сказали, что проводят обыски в связи с уголовным производством, которое нарушено в Тернополе. Она (дочь, - ред.) Предупредила правоохранителей, что с бывшим мужем на той квартире не проживает уже два года. Они провели обыск. А после того поехали. Забрали два или три "кнопочных" телефоны, которыми играли дети. И на этом все закончилось " , - сказал Фищук, передает местное издание molbuk.ua .

Ему неизвестно, в рамках которого уголовного производства проводились эти обыски.

"Я не общался с правоохранителями, следовательно мне не известно, в связи с которым уголовным производством проводились обыски", - добавил председатель ОГА.

По данным СМИ, в Черновицкой области правоохранители провели обыски в квартирах и офисах лиц, которые могли быть причастны к контрабанде. Среди объектов, где проводились спецоперации правоохранителей, называли помещение родственников председателя ОГА Александр Фищук.

Напомним, в феврале 2015 председателем Черновицкой областной госадминистрации назначен Фищук.