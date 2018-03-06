Снабжение ЕС российским газом остается нормальным, Еврокомиссия готова быть посредником в споре "Газпрома" и "Нафтогаза"

Европейская комиссия готова выполнить посредническую роль в конфликтной ситуации по газу между Россией и Украиной, если они того пожелают, подтвердила позицию Брюсселя официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Газовый поток в Европейский Союз остается постоянным и нормальным", - заявила пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе в ответ на вопрос о состоянии газоснабжения ЕС в связи с конфликтом "Газпрома" и "Нафтогаза".

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При этом она напомнила, что в минувшие дни было опубликовано два заявления по этой ситуации от имени заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который имел контакты с министрами энергетики России и Украины для уточнения обстоятельств.