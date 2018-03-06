В четверг, 8 марта, украинцев ожидает пасмурная погода, кое-где пройдут небольшие осадки.

Об этом говорится в прогнозе , передает

В северных и центральных областях ожидаются небольшие осадки ночью. В восточных областях ночью умеренные, днем небольшие осадки. На остальной территории страны будет сухо.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

На большей части страны столбики термометра 8 марта поднимутся выше нуля, а температура ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Только в Черниговской и Сумской областях ночью ожидаются морозы до 5-10 градусов.

Днем в большинстве областей 0-5 градусов тепла, на юге и крайнем западе страны 6-10 градусов тепла, на севере Левобережья 1-4 градуса мороза.

В 8 марта ожидаются небольшие осадки. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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