В Испанию к беглому украинскому бизнесмену и нардепу Александру Онищенко прибыли сотрудники ФБР и Минюста США, чтобы выяснить, причастен ли президент Украины Петр Порошенко к коррупционным схемам в Украине, пишет со ссылкой на свои источники американский русскоязычный портал Forum Daily. По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook Инсайдеры рассказали порталу, что одна из задач специальной группы – разобраться, принимал ли участие президент Украины Петр Порошенко "в коррупционных действиях, получении средств незаконным путем и их отмывании"."Александр Онищенко уже подписал ряд Proffer Letters – соглашений между федеральным прокурором США и свидетелем/обвиняемым, которые позволяют последнему избежать преследования со стороны прокуратуры в обмен на дачу показаний. По данным источников ForumDaily, американская сторона пообещала предоставить бывшему украинскому депутату политическое убежище. Сам Онищенко уже называет Нью-Йорк своим любимым городом", – пишет издание.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко. По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. 29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу главы государства Петра Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США. Порошенко утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко. В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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