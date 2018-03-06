|
Онищенко дает Минюсту США показания против Порошенко и может получить за это политическое убежище – СМИ
|
06.03.2018 16:05
|
В Испанию к беглому украинскому бизнесмену и нардепу Александру
Онищенко прибыли сотрудники ФБР и Минюста США, чтобы выяснить,
причастен ли президент Украины Петр Порошенко к коррупционным
схемам в Украине, пишет со ссылкой на свои источники американский
русскоязычный портал Forum Daily. По информации Генеральной
прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года Фото:
Aleksandr Onyshenko / Facebook Инсайдеры рассказали порталу, что
одна из задач специальной группы – разобраться, принимал ли
участие президент Украины Петр Порошенко "в коррупционных
действиях, получении средств незаконным путем и их
отмывании"."Александр Онищенко уже подписал ряд Proffer
Letters – соглашений между федеральным прокурором США и
свидетелем/обвиняемым, которые позволяют последнему избежать
преследования со стороны прокуратуры в обмен на дачу показаний. По
данным источников ForumDaily, американская сторона пообещала
предоставить бывшему украинскому депутату политическое убежище. Сам
Онищенко уже называет Нью-Йорк своим любимым городом", – пишет
издание.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при
реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування".
По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму
около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной
схеме 29 человек, включая Онищенко. По информации
Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016
года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала
представления генпрокурора о привлечении к ответственности,
задержании и аресте Онищенко. 29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу главы государства Петра Порошенко. Онищенко
также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с
президентом и его окружением на диктофон в наручных часах, а в
конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США. Порошенко
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко. В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира