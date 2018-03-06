На Аляске в Соединенных Штатах Америки начались прославленные на весь мир гонки на собачьих упряжках, в рамках которых псы пройдут сквозь снег и лед, протянув за собой сани с хозяином и пытаясь добраться до финиша раньше других команд, передает ТСН .

Четвероногих лохматых чемпионов ожидают сложные и опасные участки заснеженной трассы, пролегающей через горы и заледеневшие озера. В текущем году в соревнованиях примут участие семьдесят команд и их хозяева.

Как сообщал svodka.net.uа, в городе Мельбурн Австралии опоссум осуществил попытку пролезть на кухню частного дома сквозь стену, однако не принял ко вниманию свой размер и застрял. Хозяева дома попытались протолкнуть животное , однако оно оказалось слишком толстым.

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