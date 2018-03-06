КС признал неконституционным языковой закон из-за нарушения процедуры его принятия на основании массива информации

Об этом рассказал в интервью "Укринформа" судья Конституционного Суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу признанного неконституционным закона "О государственных основах языковой политики".

"Сейчас КСУ оказался не готов установить нарушение конституционной процедуры принятия законопроекта, на основании исключительно неличного голосования. Есть позиция, которая заключается в том, что это может привести к массовому признании неконституционными законов, поскольку многие из них принималось с нарушением предписаний 84 статьи Конституции, а это в свою очередь приведет к коллапсу правовой системы ", - сказал он.

По мнению Слиденко, такая позиция судей КСУ "противоречит конституционным требованиям именно личного голосования".

Он отметил, что КС признал неконституционным языковой закон из-за нарушения процедуры его принятия на основании массива информации, к которой относятся видеозапись пленарного заседания Верховной Рады от 3 июля 2012 года, свидетельство Государственной пограничной службы и народных депутатов.

"То есть целый ряд данных, которые позволили суд на основании их обработки установить системные нарушения при принятии языкового закона. На основе исключительно фотографий или видеосъемки это сделать будет трудно", - отметил судья.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики" и признал его неконституционным .

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".