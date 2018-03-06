В центре , на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает издание , офис которого расположен на Шелковичной.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, а другие машины кортежа продолжили движение.

Пострадавший самостоятельно смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести.

По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения — перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Свидетели также утверждают, что скорость автомобиля была около 80 км/час.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», — в Фейсбуке Сергей Орлов, член партии «5.10», возле офиса которой произошло ДТП. Он также опубликовал фото аварии.

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Полиция Киева , что пострадавший мужчина — 1930 года рождения. Он неожиданно вышел на проезжую часть улицы на запрещенный сигнал регулировщика. После наезда ему была оказана первая медицинская помощь, после чего пенсионера забрали в больницу.

По предварительным данным, мужчина получил перелом ноги и сотрясение мозга.

Президент Петр Порошенко выразил сожаление по поводу случившегося.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», — сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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