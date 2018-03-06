|Еврокомиссия: Проблем с транзитом российского газа нет
|06.03.2018 16:13
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Транзит газа из России в страны Европы осуществляется в нормальном режиме без сбоев. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе, пишет УНИАН.
"На данный момент, в соответствии с информацией, которой располагает Комиссия, потоки газа в ЕС стабильные и нормальные", - ответила Итконен на вопрос о том, существует ли беспокойство по транзиту российского газа через Украину из-за конфликта.
Также пресс-секретарь подчеркнула, что Еврокомиссия готова помочь помогать переговорам между Украиной и Россией, если "обе стороны будут об этом нас просить".
Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает.
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