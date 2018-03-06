Транзит газа из России в страны Европы осуществляется в нормальном режиме без сбоев. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе, пишет УНИАН .

"На данный момент, в соответствии с информацией, которой располагает Комиссия, потоки газа в ЕС стабильные и нормальные", - ответила Итконен на вопрос о том, существует ли беспокойство по транзиту российского газа через Украину из-за конфликта.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что Еврокомиссия готова помочь помогать переговорам между Украиной и Россией, если "обе стороны будут об этом нас просить".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, министр энергетики РФ Александр Новак во время телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что транзиту газа через Украину в Европу ничто не угрожает .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира