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Актриса Хэддиш: Мы с Питтом договорились встречаться
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06.03.2018 16:13
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По словам актрисы Тиффани Хэддиш, они с коллегой Брэдом Питтом
разговаривали о потенциальном романе. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Хэддиш: Мы столкнулись с Питтом в лифте
Скриншот: LIVEKellyandRyan / YouTube Об этом она рассказала в
интервью проекту Live! with Kelly and Ryan."Мы столкнулись сейчас в
лифте и решили, что если через год оба будем свободны, то начнем
встречаться. Хотя я не уверена, что у меня могут получиться
гармоничные отношения с человеком, у которого столько
детей", – сказала актриса.Супруга Питта, голливудская актриса
Анджелина Джоли, подала на развод с ним в сентябре 2016
года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Джоли
и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004-го. Слухи о
разводе пары появились еще в декабре 2015 года.В семье шестеро
детей, трое из которых усыновленные.
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