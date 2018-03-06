По словам актрисы Тиффани Хэддиш, они с коллегой Брэдом Питтом разговаривали о потенциальном романе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хэддиш: Мы столкнулись с Питтом в лифте Скриншот: LIVEKellyandRyan / YouTube Об этом она рассказала в интервью проекту Live! with Kelly and Ryan."Мы столкнулись сейчас в лифте и решили, что если через год оба будем свободны, то начнем встречаться. Хотя я не уверена, что у меня могут получиться гармоничные отношения с человеком, у которого столько детей", – сказала актриса.Супруга Питта, голливудская актриса Анджелина Джоли, подала на развод с ним в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004-го. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.В семье шестеро детей, трое из которых усыновленные. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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