"Нафтогаз" с 2009г недополучил около $20 млрд из-за заниженного тарифа на транзит газа - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает недополученную выручку за транзит российского газа из-за низкого тарифа по контракту с ПАО "Газпром" почти в $20 млрд, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Стоимость транзита по территории Украины занижена приблизительно в два раза с 2009 года по сегодня. Мы сейчас будем пытаться это доказывать в рамках, скорее только, нового арбитражного процесса. Приблизительно за все это время мы недополучили около $20 млрд", - сказал он в эфире в понедельник вечером.

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По его словам, компания намерена доказывать справедливость таких расчетов и выплаты соответствующей компенсации в арбитраже.

Ранее Ю.Витренко сообщал о намерении "Нафтогаза " направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.

По его словам, в своей аргументации в Стокгольмском арбитраже относительно необходимости пересмотра тарифов "Нафтогаз" исходил из принятых национальным регулятором (НКРЭКУ - ИФ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года в соответствии с европейскими правилами.

По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение в Украине принятого страной нового энергетического законодательства - этим должен заниматься украинский регулятор. По второй аргументации арбитраж выявил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа.

Как сообщалось, согласно контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" от 2009 года по транзиту газа, ставка тарифа на его транспортировку по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе.

В то же время украинская сторона часто заявляла, что тариф по транзитному контракту является заниженным по сравнению с европейским, его необходимо пересмотреть.