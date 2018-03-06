Российский "Газпром" не сможет в рамках правового поля разорвать договор с "Нафтогазом" на транзит природного газа

"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" сообщение о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедуре их расторжения", - заявил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что российский "Газпром" не сможет в рамках правового поля разорвать договор с "Нафтогазом" на транзит природного газа.

Сегодня между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: по купле-продаже газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из контрактов.

В частности, по транзитному спору Нафтогаз требовал компенсацию за недопоставку и недоплату за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет - до конца 2019 года.

"Газпром" накануне официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что " Газпром" обязали выплатить $2,56 млрд Украине . По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвал украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .