От якобы «защиты» русскоязычного населения гибнут мирные жители русскоязычного Донбасса и русскоязычные украинские солдаты, если не считать российских наемников и военных.

Россия преуменьшает свою военную поддержку марионеток на Востоке Украины, пытаясь изобразить конфликт как «гражданскую войну» между русскоязычными и украиноязычными. Западные СМИ тоже часто ошибочно пишут о нем как о культурной войне, опираясь на давний стереотип о разделении страны на «русскоязычный восток и украиноязычный запад», информирует svodka.net.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский и канадский политолог Тарас Кузьо. Называя войну в Украине «гражданской», Россия игнорирует факты и общественное мнение. Только 5% украинцев верят, что Россия вторглась в Крым и Донбасс потому, что были нарушены права русскоязычных. В свою очередь, 42-46% убеждены, что это произошло для того, чтобы не позволить Украине покинуть российскую сферу влияния и сблизиться с ЕС, а также из-за неспособности России воспринимать Украину как независимую страну. Между тем, только 16% украинцев рассматривают войну в Донбассе как гражданскую, а 60% считают ее поддерживаемым Россией сепаратизмом и войной между Россией и Украиной.

«Правда в том, что большинство мирных и военных потерь в Украине — это русскоязычные люди. В августе 2017 года ООН подсчитало, что жертвами на Востоке Украины стали 35 тысяч человек, из которых 10,2 тысяч — погибли. Вероятно, что ООН недооценил количество жертв, не учтя незафиксированные смерти, а также тех, кого похоронили в плохо отмеченных могилах и чьи останки так и не были найдены под развалинами уничтоженных домов», — пишет эксперт.

Кузьо добавляет, что список от 2001 года отмечает, что 69% населения Луганска и 75% жителей Донецка разговаривают на русском языке. Но реальные показатели выше, потому что многие из тех, кто назвал украинский родным, в быту пользуются русским. Поэтому нет сомнения, что большинство тех, на кого оказала влияние агрессия Путина в Украине — это русскоязычные люди. Еще 24 крымско-татарских активистов и журналистов в оккупированном Крыму были убиты или похищены. К этой статистике можно добавить еще 1,7 миллиона вынужденно перемещенных людей с Донбасса. Это самый большой кризис переселения в Европе.

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Большинство военных потерь тоже русскоязычные. Президент Петр Порошенко сказал, что 60% украинских военных говорят на русском языке. Кузьо пишет, что сам тоже может подтвердить эту высокую цифру, опираясь на полевую работу. Из 3531 зафиксированных потерь до декабря 2017 года между украинских сил службы безопасности (это и армия, и Нацгвардия, СБУ, МВД и пограничная служба) 1218 погибших происходили из русскоязычных регионов Востока и Юга Украины. Еще 1522 погибших — из Центральной Украины, где русским и украинским языками пользуются одинаково широко. 791 погибший родом из украиноязычного Запада.

Кузьо отмечает, что больше только военных потерь приходится на Днепропетровскую область, которая граничит с Донбассом — 432. Остальные регионы имеют в два или в четыре раза меньше. Церемонии и речи в местах захоронения погибших военных имеют символическое значение для национальной идентичности в каждой стране. Военные кладбища становятся кое-где национальной памяти. Большинство панихид по погибшим осуществляются по православному обряду. УПЦ Московского патриархата отказывает украинским военным в такой службе, следовательно их проводит УПЦ Киевского патриархата. Каждая панихида становится манифестом украинского патриотизма и твердости в противостоянии агрессии Путина.

Российская война против Украины создает много воинских участков на кладбищах на Востоке и Юге страны рядом с могилами других украинских солдат, которые погибли в предыдущих войнах. Эти смерти влияют на национальную идентичность и ускоряют ее отдаление от России.

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Кузьо также напоминает о смерти российских марионеток, наемников-националистов, русских солдат, которых Украинский хельсинский союз по правам человека насчитал 5326. Без сомнения, все эти люди — русскоязычные. И их реальное количество может быть значительно выше, потому что много российских наемников и боевиков не хоронят, а потому их смерть не фиксируется. Российские неправительственные организации считают, что в Донбассе погибли 3,3-5 тысяч российских солдат. Вероятно, что из-за слишком высокого количества потерь Путин засекретил данные о них в мае 2015 года.

Война Путина против Украины в основном убивает русскоязычных мирных жителей и комбатантов. И это доказывает, что его действия никогда не имели ничего общего с защитой русскоязычного населения.

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