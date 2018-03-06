Создание антикоррупционного суда должно завершить запуск антикоррупционной инфраструктуры в Украине, заявил президент Петр Порошенко. Порошенко: Теперь, когда парламент поддержал мой проект закона почти конституционным большинством, у нас есть возможность для его бсуждения в парламенте Фото: EPA По словам Порошенко, этот суд должен завершить запуск антикоррупционной инфраструктуры Украины."И теперь, когда парламент поддержал мой президентский проект закона почти конституционным большинством, у нас есть возможность для его бсуждения в парламенте. И я буду абсолютно счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и найдут определенный компромисс... По правилам украинского парламента у нас есть две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, чтобы парламент за короткое время проанализировал все поправки, нашел компромисс и проголосовал. И моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии", – сказал Порошенко.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко.Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Документ рассматривается в профильном комитете Рады.Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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