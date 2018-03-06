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Порошенко призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект об антикоррупционном суде
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06.03.2018 16:21
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Создание антикоррупционного суда должно завершить запуск
антикоррупционной инфраструктуры в Украине, заявил президент Петр
Порошенко. Порошенко: Теперь, когда парламент поддержал мой проект
закона почти конституционным большинством, у нас есть возможность
для его бсуждения в парламенте Фото: EPA По словам Порошенко, этот
суд должен завершить запуск антикоррупционной инфраструктуры
Украины."И теперь, когда парламент поддержал мой президентский
проект закона почти конституционным большинством, у нас есть
возможность для его бсуждения в парламенте. И я буду абсолютно
счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и
найдут определенный компромисс... По правилам украинского
парламента у нас есть две недели, чтобы подготовить любые поправки,
и я настаиваю на том, чтобы парламент за короткое время
проанализировал все поправки, нашел компромисс и проголосовал. И
моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно
быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии", –
сказал Порошенко.22 декабря 2017 года президент Украины Петр
Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О
Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ
в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента,
в котором раскритиковал законопроект Порошенко.Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. Документ рассматривается в профильном
комитете Рады.Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля
заявил, что президентский законопроект не соответствует
требованиям Международного валютного фонда для получения
очередного транша. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В
настоящий момент дела, которые расследует Национальное
антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд,
поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ
Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро.
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