У Романа Абрамовича остался последний актив в Украине

"В Евраз-Украина остался один актив - ЕвразТранс Украины, которая занимается перевозками, в том числе до настоящего времени обеспечивает Сухую Балку. Хорошая компания, и с ней мы остаемся в Украине", - заявил вице-президент группы Евраз, руководитель дивизиона Украины Денис Новоженов, информирует агентство Интерфакс-Украина.

Он также уточнил, что Евраз больше не владеет акциями криворожского Южного ГОКа.

"Евраз на ПГОКе не присутствует, а намерения акционеров не комментирую ", - сказал Новоженов.

До недавнего времени в Evraz в Украине было три больших активы: Евраз Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, Евраз Южкокс и Евраз-Сухая Балка в Кривом Роге.

Однако в мая 2017 года Evraz Group SA подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз Сухая Балка) компании Berklemond Investments Ltd, которая входит в состав DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярослаского.

Цена продажи Евраз-Сухая Балка составила $ 110 млн без учета долга. Сумма должна была выплачиваться несколькими траншами: $ 25 млн Евраз получил после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года.

Также Evraz еще летом прошлого года начал рассматривать возможность продажи Евраз Южкокса в Украине. Уже в декабре Evraz перевел акции последней из нидерландской компании Palmrose BV, которая является ее 100% «дочкой», на кипрскую компанию Dashuria Ltd (подконтрольная Evraz, согласно информации на сайте группы).

Кроме того, в конце сентября 2017 компания Металлотехника в Кривом Роге, которая входила в группу Evraz и владела 25,8% акций Южного горно-обогатительного комбината (Кривой Рог), вышла из состава акционеров предприятия.

В ноябре 2017 Evraz передала кипрской компании Drampisco 97,7% акций Евраз ДМЗ, которые ранее находились во владении нидерландской компании Palmrose BV

А в марте 2018 г. стало известно, что Евраз продал украинский Днепровский металлургический завод за $ 106 млн компании Senalior Investments, которая входит в DCH Александра Ярославского.

Оплата состоится в несколько этапов: первоначальный взнос в размере $ 25 млн будет сделано в течение пяти рабочих дней после подписания договора купли-продажи, остальная сумма выплачена не позднее чем 15 декабря 2018.

Evraz plc - большая вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украины. Головная компания Evraz Group зарегистрирована в Люксембурге, является крупнейшим производителем стали в России и входит в число 12 ведущих сталелитейных компаний мира.