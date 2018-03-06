На Закарпатье за прошлую неделю было зафиксировано 158 случаев заболеваний корью. При этом количество заболевших острыми респираторными инфекциями в Закарпатской области по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,5%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации, передает со ссылкой на .

На прошлой неделе острыми респираторными инфекциями заболело и обратилось за медицинской помощью 6024 человека, а показатель заболеваемости находится ниже определенного эпидемического порога на 18%.

Превышен эпидемический порог в Хустском районе, хотя количество обращений по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 28%. За медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3880 детей, что составляет 64% от всех заболевших.

С начала года зарегистрировано 1187 случаев кори (94,3 на 100 тыс. нас.), в т.ч. 933 между детей до 17 лет (79%).

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