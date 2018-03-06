В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, передает информационное агентство УНИАН со ссылкой на «РИА Новости».

Самолет столкнулся с землей, не долетев около пятьсот метров до взлетно-посадочной полосы.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что «по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было».

«Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — отметили в МО РФ.

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