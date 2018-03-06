Порошенко утвердил санкции против 4 банков по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - сообщает во вторник днем пресс-служба главы Украинского государства.

Соответствующий приказ президента Украины также опубликован на сайте главы государства.

В пресс-службе президента отмечают, что решение было принято в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Согласно документу, Кабинет министров Украины вместе с НБУ должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных настоящим решением", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций, и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 1 марта 2018 года СНБО Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года. "Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – указано в сообщении пресс-службы СНБО по итогам заседания.

Ранее в этот день президент Украины, открывая заседание СНБО, сообщил, что вынес в повестку дня заседания Совета вопрос о продлении санкций против российских банков. Президент Украины напомнил, что Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур.

"Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретения ценных бумаг, размещения средств на счетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала", - сказал президент, подчеркнув, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом.

Он отметил, что уход российских банков из Украины - это дело времени. "Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес в Украине", - констатировал П.Порошенко.

ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Промивенстбанк, ПИБ, Киев) основан в 1992 году. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (21,625 млрд грн) между 88 действовавших в стране банков.

14 июля в НБУ поступило письмо от представителей украинского бизнесмена Александра Ярославского, в котором он выразил намерение в будущем предоставить регулятору пакет документов для согласования покупки ПИБа. До настоящего времени такой пакет документов предоставлен не был.

15 февраля 2018 года председатель ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что Внешэкономбанк рассчитывает продать украинский Проминвестбанк (ПИБ, Киев) до 1 мая 2018 года