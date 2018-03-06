|Цены на нефть перешли к снижению, но WTI стремится к новым вершинам
|06.03.2018 16:27
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Стоимость нефти WTI пытается добраться до 63 доллара за баррель
Цена на нефть во вторник, 6 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $65.94 (количество контрактов — 155,283), июньские — 65.68 (количество контрактов за день — 58,912). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $62.87, июньские фьючерсы — $62.48, информирует svodka.net.
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 65.95 (майские фьючерсы), 65.68 (июнь)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что в последнее время сильных колебаний не было и в ближайшее время не предвидится. Так, более-менее устойчивый мировой спрос и небольшой рост предложения будут поддерживать стоимость на «черное золото» на протяжении только года.
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